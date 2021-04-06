В трех восточных регионах Австрии продлили жесткий локдаун по 18 апреля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жесткий локдаун в трех восточных регионах Австрии - федеральных землях Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд - продлевается с 11 по 18 апреля из-за загруженности реанимаций в местных больницах пациентами с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца.

По словам канцлера, три восточных региона вместе с федеральным правительством "договорились продлить жесткий локдаун по 18 апреля".

На востоке Австрии четвертый жесткий локдаун был введен с 1 по 11 апреля. В трех регионах были закрыты объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины, торговые центры.

В марте Себастьян Курц объявил, что выход из карантина в Австрии после Пасхи (в 2021 году у католиков отмечалась 4 апреля) будет происходить по регионам в зависимости от эпидобстановки в каждом из них. Так, на западе Австрии наблюдается стабильная обстановка с заболеваемостью, на востоке - сложная.-0-