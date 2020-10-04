В ЦИК Кыргызстана рассказали о предварительных итогах парламентских выборов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Кыргызстана обнародовал предварительные итоги парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую информацию, размещенную на сайте Центризбиркома республики.

Пять партий на парламентских выборах в Кыргызстане преодолевают 7%-ный барьер и имеют шансы пройти в законодательный орган нового созыва. Согласно предварительным данным, это "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Бутун Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Республика".

Участки для голосования в Кыргызстане закрылись в 20.00 по местному времени (в 17.00 - по московскому). По данным ЦИК на 18:00 (15.00 по московскому времени), явка на выборах составила 45,26%. После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК республики итоговые протоколы, собранные с электронных урн. После чего там огласят предварительные данные.

Парламентские выборы в Кыргызстане проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендовали 16 партий. В действующем парламенте Кыргызстана представлены шесть политических партий.

В день голосования в стране работали 2475 избирательных участков, в том числе 45 за пределами республики. Некоторые из них продолжают работать, учитывая разницу во времени. За процессом следили свыше 270 наблюдателей из 43 государств и 33 международных организаций.-0-