В Тунисе прошел первый тур президентских выборов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тунисе 15 сентября состоялся первый тур президентских выборов. Ни один из кандидатов, согласно данным экзитполов, не набрал более 50% голосов, сообщает Euronews .

В первом туре лидирует не числившийся среди претендентов на победу независимый кандидат Каис Саид. Он набирает более 19% голосов. Примерно 15% голосов получил медиамагнат Набиль Каруи. Исламист Абдельфаттах Муру набирает около 11% голосов. Покинувшие свои посты для участия в выборах министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди (9,4%) и глава правительства Юсеф Шахед (7,5%) замыкают лидирующую пятерку.

Согласно официальным данным, явка избирателей составила 45%. Как отмечают наблюдатели, низкая явка связана с малым интересом к выборам со стороны молодежи, при этом наибольшую активность проявили женщины.

Первый тур выборов изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью в июле главы государства Бежи Каида ас-Себси Центризбирком Туниса принял решение об организации досрочного голосования. Предварительные результаты этого голосования планируется объявить 17 сентября.

Второй тур президентских выборов пройдет не позднее 13 октября.-0-