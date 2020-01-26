В Турции 5-летнего мальчика спасли из-под завалов после землетрясения

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетнего мальчика спасли минувшей ночью из-под обломков зданий после землетрясения на востоке Турции, сообщает "МИР 24".

Общее количество жертв землетрясения на данный момент достигло 31. На месте бедствия круглосуточно работают спасатели со всех регионах страны: им уже удалось достать живыми из-под обломков 43 человека.

Между тем, ТАСС цитирует президента Турции Тайипа Эрдогана, который сегодня сообщил о более 100 пострадавших, которые остаются в больницах. "В результате землетрясения пострадали также 1607 человек, 1503 из них уже выписаны из больниц. Остальные 104 человека продолжают получать необходимое лечение", - сказал он в эфире телеканала Эн-ти-ви перед вылетом в Алжир.

Накануне президент Эрдоган лично посетил провинцию Элязыг, которая серьезно пострадала от стихии.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в восточной провинции Элязыг, в районе города Сивридже. Позднее последовало около 230 афтершок. Разрушены сотни зданий. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.-0-