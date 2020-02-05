В Турции из-за схода лавины погибли 23 спасателя

5 февраля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Турции во время поисково-спасательной операции после схода лавины погибли 23 спасателя, сообщают местные власти.

По информации МВД Турции, несколько десятков спасателей искали выживших после схода лавины, когда на них обрушилась вторая волна стихии. В результате погибли 23 члена спасательной группы.

Как сообщалось, первая лавина сошла вечером 4 февраля на автодорогу Ван-Бахчесарай на востоке Турции и накрыла пассажирский микроавтобус. В результате погибли 5 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, опасность лавин остается.-0-