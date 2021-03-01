В Турции начался процесс нормализации после введенных из-за COVID-19 ограничений

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил сегодня о начале процесса нормализации после введенных более чем 3 месяца назад ограничений из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

"С 1 марта начинается контролируемый процесс нормализации. В провинциях с низким и средним риском полностью отменяются комендантские часы в выходные дни, а в провинциях с высоким и очень высоким риском ограничение на выход из дома будет действовать лишь в воскресенье. Комендантские часы в будние дни с 21.00 до 5.00 будут продолжены", - подчеркнул турецкий лидер.

Минздрав республики опубликовал карту Турции, в которой провинции поделены на четыре разных цвета: синий, желтый, оранжевый и красный. Цвета соответствуют обстановке с коронавирусом в конкретной провинции. Основным туристическим направлениям Турции, включая Анталью, Стамбул, Измир и Муглу, присвоен оранжевый цвет, что говорит о высокой степени риска. Ряд центральных провинций, включая Анкару, признаны регионами со средним риском, а самыми безопасными считаются провинции на юго-востоке республики на границе с Сирией.-0-