В Турции разработали синтезированный препарат от COVID-19

12 июня, Анкара /БЕЛТА - Агенство Анадолу/. В Турции разработан первый отечественный синтезированный лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Новый синтезированный препарат - полностью отечественная разработка. После завершения процесса клинических исследований и выдачи лицензии препарат будет использоваться не только в Турции, но и за рубежом. Уверен, что Турция добьется серьезных успехов в борьбе с пандемией", - сказал министр.

Противовирусный препарат под названием "Фавипиравир" разработали специалисты Совета по научно-техническим исследованиям TUBITAK. Над его созданием работала команда из 32 ученых под руководством врачей в течение 40 дней. Ранее инженеры и ученые из TUBITAK в кратчайшие сроки разработали аппараты искусственной вентиляции легких, часть которых уже экспортируется за рубеж.

"Фавипиравир" используется в тестовом режиме в лечении COVID-19 и дает позитивные результаты.-0-