В Турции сдали на металлолом 500-метровый мост

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Анкаре несколько людей разобрали старый 500-метровый мост и сдали его на металлолом, сообщает издание Daily Sabah.

Переправа, построенная в 1936 году, была повреждена наводнением около 40 лет назад. С тех пор мостом перестали пользоваться.

Несколько недель назад злоумышленники демонтировали мост в течение четырех дней при помощи специальной техники. В результате они получили около 70 т металла, который успешно реализовали за $36 тыс. Местные жители при этом считали, что мост сносят по распоряжению властей. Все причастные к сносу моста задержаны.-0-