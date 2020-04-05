В Турции успешно протестировали на животных вакцину от коронавируса

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие врачи провели успешное испытание на животных вакцины против коронавируса. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал профессор местного университета Хаджеттепе Атеш Кара, являющийся членом научного комитета Турции по изучению COVID-19.

"Хорошая новость заключается в том, что с помощью микроигл на небольшой полосе лейкопластыря животным была введена вакцина, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам", - написал Атеш Кара.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-