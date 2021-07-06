В Турции впервые выявили случаи заражения штаммом "Дельта плюс"

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции впервые зарегистрировали три случая заражения штаммом "Дельта плюс", сообщает турецкий телеканал NTV.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что штамм "Дельта плюс" уже обнаружен у 3 человек в 3 провинциях, и один из них проживает в Стамбуле. Он рассказал, что эти люди живут в разных городах, они не были вакцинированы и не контактировали между собой. Отметил, что общее состояние здоровья заболевших хорошее.

Коджа сказал, что пациенты наблюдаются амбулаторно. Следовательно, это люди не с тяжелым течением заболевания.

В Турции уже зарегистрирован вариант "Дельта" в 30 провинциях. На сегодняшний день число заболевших составляет 284 человека. Количество случаев продолжает расти.

Как сообщает ТАСС, согласно выводам специалистов, вариант штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразным, легче связывается с рецепторами клеток легких и устойчив перед моноклональными антителами, которые вводят внутривенно для нейтрализации вируса.-0-