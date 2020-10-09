В Украине больше месяца продолжается акция протеста шахтеров

9 октября, Кривой Рог /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината 37-е сутки продолжается акция протеста шахтеров. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"37-е сутки продолжается подземный протест на Криворожском железорудном комбинате. 21 работник шахты "Октябрьская" остается под землей", - сообщил Михаил Волынец.

По его словам, 16 октября ожидается заседание суда, где Криворожский комбинат выступает истцом, а протестующие - ответчиками. Суть исковых требований глава профсоюза не уточнил.

Протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. Изначально в протестах участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. Люди требуют улучшений условий труда и повышения заработной платы.

Ранее руководство комбината заявило, что подает заявление в полицию в связи с блокированием производственного процесса и имущества предприятия бастующими и начинает мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою.-0-