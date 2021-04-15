В Украине электронные паспорта приравняли к бумажным

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность либо ее специальный статус", сообщает Укринформ со ссылкой на сайт главы соседнего государства.

"Сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются е-паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дія". Закон, который подписал глава соседнего государства, закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе президента Украины, это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий на поезде или самолете в пределах страны; во время медицинского обслуживания либо банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг; при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.-0-