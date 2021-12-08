В Украине госслужащих без COVID-прививки с 9 декабря отстранят от работы

8 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с 9 декабря непривитые от COVID-19 госслужащие, соцработники, работники стратегических предприятий будут отстранены от работы. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С 9 декабря вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства", - сказал Виктор Ляшко.

Министр отметил, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет. По его словам, получение по крайней мере первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен к работе.

Как сообщал Укринформ, с 8 ноября действует приказ Минздрава, согласно которому обязательной профилактической прививке подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально- технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений, независимо от типа и формы собственности.-0-