В Украине из-за дефицита муки может серьезно подорожать хлеб

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Украина может столкнуться с дефицитом качественной муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. По словам производителей, первые признаки дефицита уже наблюдаются. Это в свою очередь может привести к серьезному подорожанию хлеба, сообщает украинское издание "Обозреватель".

В 2021 году украинские аграрии установили рекорды как по общему объему выращенных зерновых и масличных культур, так и по валу пшеницы. Но, несмотря на это, мукомолы испытывают серьезную нехватку качественного сырья. Специалисты подсчитали: только около 13 млн т из намолоченной в этом году пшеницы пригодно для производства муки. Остальное - фураж.

По словам директора общественного союза "Мукомолы Украины" Родиона Рыбчинского, качество пшеницы ухудшилось из-за погодно-климатических условий. И особенно это касается наиболее "ходового" зерна 2-го класса.

"Если в прошлом году доля продовольственной пшеницы достигала 65-70% выращенного урожая, то в этом году - только 42-45%. И речь идет только об объеме неочищенного зерна. С учетом "отсева" при очистке нынешние объемы продовольственной пшеницы вряд ли превышают 13,5 млн т, в том числе мукомольной - чуть более 6 млн т", - цитирует Родиона Рыбчинского украинское информагентство "Укринформ".

Помимо этого, значительный объем пшеницы надлежащего качества вывозится за границу или придерживается производителями до лучших времен - в целях более выгодного экспорта. На внутреннем же рынке предложение пшеницы 2-го класса сейчас фактически отсутствует.

Для полноценного обеспечения хлебопекарной отрасли в течение нынешнего сезона мукомолы должны переработать около 3,5 млн т зерна, говорит Родион Рыбчинский.

На этом фоне производители и эксперты заговорили о неотвратимости ценового роста. Кто-то прогнозирует плюс 10% к нынешней цене, а кто-то говорит о росте в 15-20%.

По словам генерального директора объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александра Васильченко, цена хлеба в Украине уже выше, чем в соседней Польше, где потребители гораздо более платежеспособны. "Хлеб - важный социально значимый продукт, к ценообразованию на который у государства должно быть особое отношение. В том числе должен действовать фонд товарных интервенций для сглаживания рыночных колебаний цен на сырье. Должны быть отдельные цены для этой отрасли на газ и другие энергоносители", - уверен специалист.

Он считает, что государство, хотя бы временно, должно снизить ставки налогообложения для производителей муки и хлеба. Ведь сейчас налоговая составляющая в стоимости буханки хлеба - 1,2 гривны, в то время как рентабельность производителей не превышает 30-40 копеек. "Если ситуацию не изменить, до конца года можно ожидать подорожания хлеба еще до 20%", - предупредил Александр Васильченко.-0-