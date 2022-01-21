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21 января 2022, 10:07

В Украине из-за нехватки угля не работает почти половина энергоблоков государственных ТЭС

Фото ukrinform.ru
Фото ukrinform.ru

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине 10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Больше всего энергоблоков за неимением угля простаивает на Змиевской ТЭС. На станции не работает 6 из 10 блоков. На Трипольской ТЭС из-за отсутствия угля простаивает 2 блока и 1 контур, на Углегорской - 1 энергоблок.

По данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на 20 января на государственных ТЭС "Центрэнерго" находилось 130 тыс. т угля. Ни одна из трех ТЭС не выполняет минимальный норматив накопления угля.-0-

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