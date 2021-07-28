В Украине легкомоторный самолет упал на частный дом - погибли 4 человека

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивано-Франковской области Украины в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный дом погибли четыре человека, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"28 июля около 13.40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли", - указано в сообщении.

В 13.58 пожар локализован. Причины крушениия пока неизвестны.-0-