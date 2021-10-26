В Украине невакцинированных учителей и чиновников будут отстранять от работы без сохранения зарплаты

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине будут отстранять от работы всех невакцинированных государственных чиновников и работников сферы образования без сохранения заработной платы. Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 8 ноября, сообщает украинский журнал "Фокус".

"Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций теперь будут обязаны обеспечить отстранение от работы своих невакцинированных сотрудников, до момента прохождения ими вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление не касается тех лиц, которые имеют категорические противопоказания к вакцинации от COVID-19 и предоставили медицинское заключении о таких противопоказаниях.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, представители которых в обязательном порядке должны иметь прививки от коронавируса. Работодатели обязаны будут отстранить от работы всех сотрудников, которые не прошли вакцинацию, сохранив за ними место работы, однако без выплаты заработной платы.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что обязательная вакцинация в Украине является законной, сославшись на статью №12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".-0-