В Украине продлен карантин и режим ЧС до 1 октября

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Украины продлевает карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 1 октября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусной инфекции. "Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сообщил премьер.

Он отметил, что правительство готовит больницы, акцентировав внимание, что готовность коек с кислородом сейчас составляет почти 100%.-0-