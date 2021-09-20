В Украине продлили адаптивный карантин до 31 декабря

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет Министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года, сообщает Укринформ.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливается желтый уровень эпидопасности.

Это будет предусматривать следующие карантинные ограничения: будет запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв.м площади территории или заполненностью залов более чем на две третьих; за столиком в заведении общественного питания должно быть не более четырех человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 м; кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее чем на две третьих; спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв.м площади.

Также сообщается, что в этом году Кабмин Украины изменил правила карантина и ввел привилегии для вакцинированных.

Новые правила предусматривают два вида COVID-сертификатов. Желтый сертификат получат те, у кого есть одна прививка от коронавируса, а зеленый будут выдавать украинцам, прошедшим полный курс вакцинации. Помимо вакцинации сертификат будут выдавать для подтверждения негативного ПЦР-теста и перенесенной болезни.

Как сообщает РБК-Украина, новые правила также регламентируют работу школ. В желтой зоне смогут работать те учреждения образования, в которых у 80% педагогов есть желтый COVID-сертификат. При этом в желтой зоне предусмотрены ограничения по числу посетителей кинозалов и театров (50% зала), а также спортзалов и фитнес-центров (один человек на 10 кв.м). Однако при наличии вакцинации ограничений можно избежать.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

Более жесткие ограничения предусмотрены в красной зоне. Здесь условием работы как школ, так и бизнеса, является стопроцентное наличие COVID-сертификатов, при этом только зеленых.

На данный момент Кабмин не планирует ограничивать работу транспорта в красной зоне. Также не планируют вводить требование о наличии вакцинации для проезда. Тем не менее водители должны быть вакцинированы.

Лица, пересекающие границу Украины, при условии наличия желтого или зеленого сертификатов о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 могут не проходить самоизоляцию.-0-