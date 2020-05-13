В Украине прогнозируют резкий рост безработицы

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины прогнозирует рост количества безработных в стране в этом году до 9,4%. Об этом заявил на заседании Верховной рады премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

"С начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. По нашим прогнозам, в этом году прогнозируется резкий рост безработных до 9,4%, в 2019 году эта цифра составляла 8,2%", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, цель правительства не только в сохранении рабочих мест, но и создание новых.

Между тем в Украине продолжаются протесты против мер карантина. Как сообщает УКРИНФОРМ, в Киеве сегодня началась акция протеста автобусных перевозчиков, которые требуют восстановления внутренних и международных автобусных пассажирских перевозок.

Правительство Украины с 12 марта ввело в стране карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

Сейчас карантин продлен до 22 мая, но с 11 мая часть ограничений была снята.-0-