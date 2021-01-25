В Украине за год увеличился уровень безработицы на 33%

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 485 тыс. граждан Украины имеют статус безработных, что на 33% выше, чем годом ранее. Об этом сегодня сообщил Государственный центр занятости, сообщает ТАСС.

"По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тыс. украинцев имеют статус безработного - на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года", - говорится в сообщении. Уровень занятости сократился во всех регионах страны и среди всех возрастных групп населения.

В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тыс. вакансий - это на 20,5% меньше, чем годом ранее. Помощь по безработице получали 420,7 тыс. лиц, что намного больше, чем по состоянию на эту же дату в 2020 году.

Сервисом службы в течение прошлого года воспользовались 2,2 млн граждан, из них 1,2 млн - имели статус зарегистрированного безработного. "Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 169 тыс. Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости в течение года - 829 700", - отметили в центре.

В октябре 2020 года Нацбанк Украины прогнозировал, что в текущем году безработица составит 8,6%, а в 2022 году - 8,4%. Тогда было указано, что уровень безработицы значительно вырос на фоне карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.-0-