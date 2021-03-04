В Украине за сутки выявили 10 057 случаев заражения COVID-19

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за минувшие сутки выявили 10 057 новых случаев заражения COVID-19, что почти на 3 тыс. больше, чем было зафиксировано днем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина.

За сутки в стране выздоровели 4837 пациентов, скончались 194 человека.

Днем ранее в Украине было зафиксировано 7235 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5118 человек, умерли 185 пациентов.

Всего с начала пандемии в Украине число заболевших составило 1 374 762, из них выздоровели 1 186 873, летальных случаев 26 591.

Ранее сообщалось, что Украина приближается к третьей волне коронавируса. В стране резко растет заболеваемость COVID-19. "Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID-19. Во-первых, за две-три недели после ослабления зимнего карантина люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами, и начался рост", - отметил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что система здравоохранения страны готова к третьей волне коронавируса. "Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - сказал Максим Степанов.

24 февраля в Украине началась вакцинация населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. По состоянию на 1 марта на вакцинацию в стране записались более 44 тыс. человек.-0-