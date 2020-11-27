В Украине за сутки зафиксировали свыше 16 тыс. случаев COVID-19

27 ноября, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В Украине по состоянию на 27 ноября зарегистрировали 16 218 новых случаев коронавирусной инфекции.

"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 2069 человек, летальных случаев - 192, выздоровели - 8843 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 693 407 человек, выздоровели 326 238, летальных исходов - 11 909, проведено 4 419 791 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях, а также в Киеве (1520). По состоянию на 26 ноября в Украине был зарегистрирован 15 331 новый случай COVID-19.-0-