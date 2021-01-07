В Украине зафиксировано почти 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине по состоянию на 7 января лабораторно подтверждены 1 099 493 случая COVID-19, из них за сутки - 8997.Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра здравоохранения Максима Степанова.
"8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников", - сообщил Максим Степанов.
За прошедшие сутки умерло 148 пациентов, выздоровели 11 316 человек. Кроме того, госпитализированы 2567 человек. За сутки проведено 54 438 тестирований. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 731, Одесской области - 694, Харьковской - 599, Донецкой - 572 и Запорожской - 509.
За все время пандемии в Украине заболели 1 099 493, из них выздоровели 773 214 человек. В то же время зафиксировано 19 505 летальных случаев.-0-