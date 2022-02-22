В УВКБ обеспокоены ростом насилия в отношении мигрантов на границах Евросоюза

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) выразили обеспокоенность растущим числом случаев насилия и серьезных нарушений прав человека в отношении беженцев и мигрантов у европейских границ, следует из опубликованного заявления УВКБ. Об этом сообщается на сайте Центра новостей ООН.

В последние месяцы УВКБ регулярно получает сообщения о насилии, жестоком обращении и задержаниях на сухопутных и морских границах Европейского союза. Это происходит несмотря на неоднократные призывы учреждений ООН, включая УВКБ, прекратить подобную практику. Так, на сухопутных и морских границах Греции с Турцией с начала 2020 года УВКБ зафиксировало 540 случаев выдворения Грецией мигрантов. Отмечается, что тревожные инциденты фиксируются также в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Опросы тысяч мигрантов по всей Европе, проведенные представителями УВКБ, свидетельствуют об угрозах, запугиваниях, унижениях и применении насилия. В море людей оставляют дрейфовать на спасательных плотах, а иногда сбрасывают прямо в воду. Не менее страшные инциденты, по данным УВКБ, происходят и на сухопутных границах ЕС.

Европейские государства, указывается в заявлении УВКБ, как правило, не расследуют подобные сообщения. Вместо этого на европейских границах возводятся стены и защитные ограждения. Беженцев возвращают в страны их происхождения, несмотря на очевидные риски для их безопасности, что противоречит международному принципу невыдворения.

"Право людей искать убежище и пользоваться им не зависит от способа прибытия в страну, - говорится в заявлении. - Людям, желающим подать заявление о предоставлении убежища, должно быть разрешено это сделать".

В УВКБ заявляют, что "то, что происходит на европейских границах, юридически и морально неприемлемо и должно прекратиться". Защита человеческой жизни, прав и достоинства человека должна оставаться общим приоритетом.

"Мы опасаемся, что печальная практика выдворений мигрантов может стать нормой. Государства должны выполнять свои обязательства и уважать основные права человека, включая право на жизнь и право на убежище. Отношение Европы к просителям убежища и беженцам создает прецедент не только в регионе, но и во всем мире", - говорится в заявлении.-0-