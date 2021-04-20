В Узбекистане создали препарат от COVID-19 на растительной основе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт биоорганической химии Академии наук Узбекистана создал совместно с китайскими партнерами препарат от коронавируса "Рутан" на растительной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.

Препарат на основе растения Rhus coriaria Tatum (сумах дубильный) абсолютно безопасен и является эффективным антиоксидантом и антигипоксантом. В пресс-службе добавили, что он повышает устойчивость больного к кислородной недостаточности. В результате проведенных совместно с учеными Академии наук Китая дополнительными исследованиями было установлено, что препарат подавляет две жизненно важные ферментные системы вируса и предотвращает развитие цитокинового шторма.

Клинические исследования препарата проводились на базе крупнейшей в Узбекистане специализированной больницы в Зангиоте (Ташкентская область). В результате лекарство было разрешено к применению при вызываемом COVID-19 заболевании средней степени тяжести и пневмонии с поражением легких до 30%, а также при всех штаммах гриппа.

В пресс-службе заявили: созданный препарат "предотвращает размножение вируса с первых часов приема, а затем тормозит образование патогенных белков вируса, тем самым не дает болезни развиваться и обеспечивает быстрое выздоровление без заметных осложнений".

В настоящее время производство нового препарата уже организовано на совместном предприятии China-Uzbekistan Medicine Technical Park и компанией Radiks.-0-