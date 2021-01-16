В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину с оружием

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проехать через КПП недалеко от здания Конгресса США по фальшивому пропуску. При себе он имел пистолет и боеприпасы, сообщает CNN.

Отмечается, что мужчина пытался проехать на закрытую территорию на машине вечером в пятницу, однако его пропуск оказался недействительным. Тогда нарушитель заявил, что имеет при себе пистолет. Позже, при осмотре автомобиля, в транспортном средстве нашли еще около 500 патронов. Мужчина задержан.

Повышенные меры безопасности введены в Вашингтоне в связи с инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая пройдет 20 января.-0-