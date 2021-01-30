В Великобритании 70-метровому геоглифу пририсовали медицинскую маску

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании 70-метровому геоглифу "Длинный человек из Уилмингтона" пририсовали медицинскую маску. Полиция ищет злоумышленников, сообщает телеканал "МИР 24".

Фигура вырезана на холме неподалеку от города Истборн. Геоглиф представляет собой силуэт человека с двумя длинными палками в руках. В полиции отметили, что рисунок охраняется законом, и появление на нем медицинской маски является нанесением ущерба, а также оскорблением для тех, кто работает над сохранением исторического наследия.

Геоглифы – это нанесенные на землю геометрические или фигурные многометровые узоры, рассмотреть многие из которых из-за их размеров можно только с воздуха.