В Великобритании более четверти автозаправок остались без топлива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более четверти британских автозаправок остались без топлива, сообщает Reuters.

По словам исполнительного директора Ассоциации розничной торговли топливом Гордона Балмера, автомобильное топливо полностью отсутствуют на 26% автозаправок. На 27% АЗС имеется лишь один вид топлива, а на 47% - достаточно и бензина, и дизельного топлива.

"Независимые станции, которые составляют 65% всей сети заправок, не получают достаточного количества топлива по сравнению с другими секторами, такими как супермаркеты", - заявил Гордон Балмер.

Как сообщает ТАСС, британцы начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на тех АЗС, где топливо есть, до сих сохраняются большие очереди, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.

По оценкам организации Freight UK, представляющей индустрию грузовых перевозок, основные причины возникшей ситуации - выход Великобритании из ЕС, изменения системы налогообложения заработков водителей, пандемия COVID-19 и несоответствие уровня зарплаты сложным рабочим условиям.-0-