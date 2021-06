В Великобритании объявят победителя международной Букеровской премии

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя лауреата Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, будет объявлено в среду на торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри, которая пройдет в онлайн-формате. Жюри выберет победителя из авторов, отобранных в "короткий список" престижной премии. Такую информацию сообщает ТАСС.

Всего из 125 произведений, поданных изначально, в финал премии вышли книги шести авторов из пяти стран. В их числе работы двух представителей Франции - "Ночью вся кровь черна" (At Night All Blood is Black) Давида Диопа и "Война бедных" (The War of the Poor) Эрика Вюйяра, книга "Опасности курения в постели" (The Dangers of Smoking in Bed) Марианы Энрикес из Аргентины, "Когда мы перестали понимать мир" (When We Cease to Understand the World) Бенхамина Лабатута из Испании и "Сотрудники" (The Employees) Ольги Равн из Дании. Попадание же в финал Степановой обеспечила ее книга "Памяти памяти".-0-