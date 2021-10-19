В Великобритании пациенты по двое суток ждут место в стационаре

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британских больницах пациентам, которых доставили на скорой помощи, приходится почти 50 часов ждать, пока освободится место в стационарном больничном отделении, сообщает издание The Independent.

Пациенты разных британских больниц рассказали изданию, что более 40 часов прождали в отделении, куда их доставила скорая помощь. По словам персонала, сейчас в стране это обычное явление. При этом некоторые пациенты ждали 13 часов в машине скорой помощи прежде, чем попасть в приемное отделение. В одной из больниц подросток с серьезным психическим заболеванием прождал почти двое суток в приемном отделении, поскольку ему не хватило места в отделении, которое специализируется на таких расстройствах у детей.

"Почти каждый день коек ждут более 40 часов. Мы не можем предоставить нашим пациентам удовлетворительный уход", - сказал один из врачей.

"Персонал все больше беспокоится о способности Национальной службы здравоохранения справиться с ситуацией. Правительству необходимо осознать потенциальный кризис и помочь службам здравоохранения в решении поставленных перед ними задач", - заявила президент Королевского колледжа экстренной медицины доктор Кэтрин Хендерсон.

Отмечается, что кризисная загруженность характерна обычно для зимнего периода, но в этом году она наступила раньше. Сейчас в Великобритании занят 91% всех больничных коек, при этом показатель, превышающий 85%, считается небезопасным уровнем. Также сообщается, что количество обращений в больницы выросло на 6% по сравнению с тем же периодом 2019 года.-0-