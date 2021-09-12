В Великобритании рассчитывают запустить в сентябре программу по ревакцинации от COVID-19

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании рассчитывают начать программу по ревакцинации населения от коронавируса в сентябре. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News министр здравоохранения страны Саджид Джавид, сообщает ТАСС.

"Что касается общей бустерной программы, мы попросили Совместный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI, консультирующий Минздрав страны) изучить этот вопрос. Месяц назад или около того они сообщили мне в предварительном порядке, что поддерживают это, но они сказали, что им нужно провести дополнительную работу, - сказал Саджид Джавид. - Я полагаю, что мы сможем начать нашу программу по ревакцинации, которая будет зависеть от их окончательной рекомендации, по графику в этом месяце".

Позже в эфире телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" глава ведомства уточнил: "Если они дадут это разрешение, мы готовы начать ревакцинацию в течение недели".

Кампания по вакцинации от COVID-19 стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. Первый компонент вакцины получили 89% взрослого населения страны, второй - 80,8%.-0-