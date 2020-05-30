В Великобритании с 1 июня отменен запрет на соревнования по игровым видам спорта

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании разрешило возобновить с 1 июня соревнования по игровым видам спорта - пока без зрителей. Об этом заявил 30 мая на брифинге министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта королевства Оливер Дауден, передает ТАСС.

"Мы опубликовали инструкции, которые позволяют возобновиться соревнованиям игровых видов спорта за закрытыми дверьми с понедельника, в ситуации, когда это безопасно", - сказал министр. Он добавил, что окончательное решение, проводить соревнования или нет, будет за профильными спортивными ассоциациями. "Футбол, теннис, конные скачки, "Формула-1", крикет, гольф, регби, бильярд и другие готовы к тому, чтобы в скором времени вернуться на наши телеэкраны", - сказал Дауден.-0-