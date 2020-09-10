В Великобритании школьный автобус врезался в мост

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Великобритании, в городе Уинчестер в результате ДТП со школьным автобусом серьезно пострадали трое детей, сообщает газета Gloucestershire Echo.

По данным полиции графства Гэмпшир, автобус врезался в мост. Трое детей с серьезными травмами были доставлены в больницу, еще тринадцати школьникам помощь была оказана на месте происшествия. Возраст пострадавших - от 11 до 16 лет.

На место происшествия прибыли полиция, пожарная и скорая помощь. Причины аварии выясняются.-0-