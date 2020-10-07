В Великобритании туристов приглашают в тюрьму

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском в графстве Сомерсет туристам предлагают новое впечатление - стать заключенными на сутки в старейшей и самой известной тюрьме страны - Шептон-Моллет. Об этом сообщает The Sun.

Стоимость суточного "проживания" в тюрьме - 49 фунтов стерлингов. В эту стоимость входит "тюремный" завтрак из овсянки и ночевка в камере-одиночке.

По легенде в тюрьме живет привидение Белой Леди. Легенда гласит, что она убила своего любовника, а затем ее приговорили к смертной казни. Чтобы "увидеть" привидение, для туристов проводят экскурсию по территории с 21 часа до 3 ночи.

Шептон-Моллет - самая известная тюрьма Великобритании. С 1626 года здесь содержали опасных преступников и проводили казни. В 2013 году здание переделали в центр для туристов.-0-