В Великобритании ужесточают меры по борьбе с коронавирусом: закроют пабы, спортзалы, казино

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании вновь ужесточит меры по борьбе с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом. О введении новой трехступенчатой системы ограничений, которая будет использоваться на территории Англии, объявил в понедельник во время выступления в парламенте премьер-министр королевства Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

По оценкам правительственных экспертов, сейчас эпидемиологическая ситуация во многих районах Северной Англии требует принятия наиболее жестких мер, предусмотренных новой системой. С 14 октября они вступят в силу в Ливерпуле и графстве Мерсисайд. Будут закрыты пабы и бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов.

Джонсон отметил, что могут быть введены и дополнительные ограничения. Они коснутся предприятий общественного питания, индустрии развлечений и отдыха, а также парикмахерских и косметологических салонов. При этом предприятия розничной торговли, школы и университеты останутся открыты.-0-