В Великобритании в ходе операции против наркодилеров задержали 1,5 тыс. человек

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Великобритании в ходе недельной операции по борьбе с наркоторговлей в Англии и Уэльсе задержали около 1,5 тыс. человек, сообщает BBC.

Результатом операции стало задержание 1 468 человек, из них 139 главных наркоторговцев, изъято наркотиков почти на $2,76 млн (в частности, 6 кг крэк-кокаина, 28,8 кг героина и 26,8 кг кокаина), а также 289 единиц оружия, в том числе 49 пистолетов и 120 ножей. Полиция также посетила 894 дома, в которых наркобанды обустроили свой бизнес.

Операцию проводили по так называемым окружным бандам - это городские торговцы наркотиками, которые продают свой товар клиентам в сельских районах через выделенные телефонные линии.

Правоохранители отмечают, что в настоящее время они являются основой наркобизнеса в Великобритании, и часто для достижения своих преступных целей они применяют насилие, угрозы и принуждение. Для распространения и торговли наркотиков привлекают несовершеннолетних.

По словам заместителя помощника комиссара Национального совета начальников полиции Грэма Макналти, 85% обвиняемых в настоящее время признают себя виновными, а количество обвинительных приговоров составляет 99%.

"Цифры говорят сами за себя. Мы останавливаем отвратительных преступников, которые жестоко обращаются с молодыми людьми и набивают себе карманы", - сказал он.-0-