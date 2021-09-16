В Великобритании вопреки призывам ВОЗ началась кампания ревакцинации от COVID-19

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая кампания ревакцинации от коронавируса вопреки рекомендациям ВОЗ началась в Великобритании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аккаунт в Twitter министр здравоохранения Соединенного Королевства Саджид Джавид.

"Бустерная вакцинация началась сегодня", - написал министр. Он сообщил гражданам, что их пригласят на прививку. По оценкам Минздрава королевства, программой ревакцинации будет охвачена примерно половина населения страны - 33-35 млн человек.

Ранее об отсутствии данных, подтверждающих необходимость бустерных прививок, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специалисты ВОЗ и многие другие эксперты настаивают на том, что в условиях дефицита вакцин в мире прививки должны сначала делать тем, кому они в наибольшей степени необходимы. Организация призывает ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса, чтобы спасти максимальное число жизней.-0-