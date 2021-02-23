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23 февраля 2021, 21:08

В Великобритании впервые с октября выявили менее 9 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

Фото Getty Images
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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 8 489, что стало самым низким показателем с 2 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 548 инфицированных, сообщает ТАСС.

Днем ранее власти сообщили о 10,6 тыс. случаев заражения и 178 летальных исходах. Всего в Великобритании умерли свыше 121,3 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,13 млн. Темпы распространения вируса снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев.

Крайне сложная эпидемическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон представил план постепенной отмены ограничительных мер в Англии. Первыми начнут работать школы, а уже с 12 апреля в случае улучшения эпидемической обстановки откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.-0-

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