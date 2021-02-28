В Великобритании выявили наименьшее число случаев заражения коронавирусом за сутки

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 6 035. Это стало самым низким показателем с 28 сентября прошлого года. Такую информацию сообщает ТАСС.

Всего в Великобритании умерли свыше 122,8 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,17 млн. Темпы распространения вируса снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на терртории всей страны действует карантин, который начнет ослабляться с 8 марта.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн.-0-