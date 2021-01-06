В Великобритании выявили новый суточный максимум зараженных COVID-19

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 24 часа выявлены рекордные 62,3 тыс. случаев заражения COVID-19 в Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительственной информации страны.

Как сообщается, число зафиксированных за сутки смертей среди жителей Великобритании, инфицированных коронавирусом, впервые с апреля 2020 года превысило 1 тыс.

Власти страны сообщили о 1041 летальном исходе среди больных COVID-19. В последний раз такие цифры наблюдались на пике весенней волны эпидемии, а антирекорд в 1224 смерти был установлен 21 апреля.-0-