В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегальных мигрантов

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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордное число нелегалов - свыше 430 человек - пересекли 19 июля Ла-Манш, чтобы обосноваться в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Нелегалы заявляют, что покинули север либо Франции, либо Бельгии. Они использовали легкие лодки, чтобы пересечь Ла-Манш. В Великобритании их заметили на побережье графства Кент.
Телеканал напоминает, что прежний рекорд был поставлен в сентябре прошлого года. Тогда за сутки в Великобританию перебрались 416 нелегалов.-0-