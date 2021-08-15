 В Венгрии в ДТП попал пассажирский автобус, есть жертвы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с номерным знаком Венгрии, в котором находилось более 50 пассажиров, совершил столкновение с опорой путепровода. Такую информацию сообщает портал 444.hu.





Восемь человек погибли, двое пассажиров получили серьезные повреждения и еще 46 человек получили легкие травмы.





Правоохранительные органы страны сообщают,что автобус по неустановленным причинам перевернулся на автодороге M7 к западу от Будапешта в 04:55. Полиция не исключает того, что водитель заснул за рулем.-0-