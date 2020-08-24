В Висконсине произошли столкновения с полицией из-за стрельбы по афроамериканцу

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Кеноша (штат Висконсин) вечером 23 августа вспыхнули протесты после стрельбы полицейских по чернокожему мужчине. Несколько десятков человек собрались в районе места происшествия, повреждены несколько полицейских автомобилей, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
Позднее в городе был введен комендантский час до 7.00 (время местное) 24 августа. Жителям нужно находиться вне улиц ради собственной безопасности, объяснили власти одноименного округа.
Сообщается, что раненый чернокожий мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
В последние месяцы в США и многих других странах проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в конце мая. Информация о происшествии стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими.-0-