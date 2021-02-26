В ВОЗ изучают затяжные симптомы и последствия COVID-19

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус атакует не только легкие, но и множество других органов, включая мозг, почки, сердце, сосуды. Изучение долгосрочных симптомов и последствий COVID-19 сегодня стало приоритетом для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом объявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, представляя руководство в этой области на брифинге в Женеве, сообщает Центр новостей ООН.

По данным ВОЗ, в Европейском регионе с начала пандемии коронавирусом заразились уже 38 млн человек, 850 тыс. умерли. Причем с конца 2020 года число новых случаев сократилось почти вдвое, однако оно в 10 раз выше этого показателя в мае 2020 года.

Несмотря на то, что темпы распространения COVID-19 замедляются, они все еще очень высоки, подчеркнул Ханс Клюге. Кроме того, на смену известному вирусу приходят два новых его варианта, и они выявляются у все большего числа людей.

"Я знаю, что многие из вас не могут дождаться того, чтобы вернуться к нормальной жизни, когда больше не будут нужны меры, ограничивающие нашу свободу и передачу этого смертельного вируса, - сказал Ханс Клюге. - Но есть и те, и их много, кто переболел COVID-19, но не знают, смогут ли они полностью восстановить свое здоровье, и когда это может произойти". Речь идет о тысячах пациентов, которые испытывают состояние, которое называют "длительный, или затяжной COVID" и "постковидный синдром".

Профессор Мартин Макки из организации "Европейский обзор систем здравоохранения" объясняет, что в начале пандемии все силы были брошены на то, чтобы спасти жизнь десяткам тысяч тяжелобольных пациентов. А люди, у которых симптомы не проходили долгое время, оказались вне поля зрения специалистов. Мартин Макки отмечает, что ситуация изменилась благодаря самим больным с затяжной формой коронавируса, которые обратились за помощью в ВОЗ. Оказалось, что такое состояние испытывает почти четверть переболевших COVID-19. Оно может проявляться в очень тяжелой форме и иметь сразу несколько симптомов, включая боль в груди и в мышцах, усталость, одышку и то, что пациенты называют "затуманенным сознанием".

"Мы постепенно начинаем понимать причины этих симптомов, - поделился профессор. - Одна из них заключается в том, что вирус проникает в те части нашего организма, которые не защищены иммунной системой, например, в мозг. Он напрямую атакует такие органы, как сердце, легкие и поджелудочная железа, что порой приводит к диабету и тромбозам, что в свою очередь может вызывать инфаркт или инсульт".

При этом симптомы у разных людей сильно различаются и по характеру, и по тяжести. Важно также отметить, что вероятность возникновения затяжного COVID-19 не зависит от того, насколько тяжело протекала острая фаза. Он отмечается и у людей, перенесших заболевание в легкой форме. Однако, судя по всему, у некоторых групп риск длительного COVID-19 выше, чем у других. Это медработники и женщины, причем женщины реже умирают от коронавируса.

Уже очевидно, что затяжной COVID-19 может кардинально изменить жизнь людей: многие не могут работать, они не способны заниматься любимыми делами, общаться. Больные также жалуются на ухудшение психологического состояния, которое усугубляется постоянными перепадами: только они почувствуют себя лучше, как симптомы возвращаются.

"По мере того, как пандемия распространялась, врачи и пациенты пытались как будто в темноте, на ощупь найти нужную тропу, руководствуясь лишь собственным опытом, - объяснил Ханс Клюге. - Так мы узнали о том, что переболевшие, которые должны были бы уже поправиться, продолжали испытывать тяжелые симптомы. К сожалению, многим пришлось столкнуться с недоверием и равнодушием".

Но сегодня ясно, что эта проблема вполне реальна и очень серьезна: один из 10 человек, перенесших COVID-19, болеет еще как минимум 12 недель, а многие и дольше. "Если мы хотим понять долгосрочные последствия COVID-19 и процесс выздоровления, мы должны прислушаться к тем, кто страдает от постковидного состояния", - считает региональный директор ВОЗ. По его словам, у экспертов пока нет ответа на многие вопросы. Неизвестно даже, какой процент населения страдает затяжной формой коронавирусной инфекции. "Но мы учимся и учимся быстро", - добавил Ханс Клюге.

Тем временем, подчеркнул он, важно добиться того, чтобы пациенты, у которых не проходят симптомы COVID-19 или появляются новые, имели возможность получить необходимую поддержку, и тут главную роль должна сыграть система первичной медицинской помощи.

В феврале в ВОЗ уже провели консультации на тему длительного COVID-19, а сегодня опубликовали дополнительные рекомендации для стран Европейского региона. Ханс Клюге призвал правительства и соответствующие ведомства гармонизировать инструменты сбора данных и протоколы исследований, что позволит повысить эффективность лечения и купировать долгосрочные последствия для пациентов. Ханс Клюге объявил, что намерен собрать главных санитарных врачей из 53 государств региона, чтобы разработать единую стратегию достижения этих целей.-0-