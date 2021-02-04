В Запорожье при пожаре в больнице погибли четыре человека - возбуждено уголовное дело

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Запорожье в областной инфекционной больнице во время пожара погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила на свой страничке в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Пожар произошел 3 февраля в 23.25 в реанимационном боксе COVID-отделения, в котором на тот момент находились 12 человек: восемь были спасены, трое пациентов и анестезиолог погибли. Женщинам было 91, 76, и 64 года, врачу - 26. Все больные находились на аппаратах ИВЛ.

Предварительная причина пожара - отравление угарным газом.-0-