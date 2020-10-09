В зоне нагорнокарабахского конфликта всю ночь продолжались бои

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Азербайджана сообщило о продолжавшихся на протяжении всей ночи напряженных боях в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает ТАСС.

"Начиная со второй половины 8 октября до утра 9 октября по всей линии фронта продолжались напряженные бои", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что за истекший период было уничтожено 13 танков Т-72, две бронированные пехотные машины, четыре реактивные системы залпового огня "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация", три гаубицы Д-30, две радиолокационные системы противника, а также захвачено шесть танков Т-72.

Минобороны Азербайджана также сообщило об обстреле с армянской стороны населенных пунктов в трех районах вокруг Нагорного Карабаха. "Противник ведет огонь по территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, азербайджанская армия "принимает адекватные меры".

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Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью оперативно-тактическая ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта не изменилась. "Ситуация на линии соприкосновения ночью была стабильно напряженной. Оперативно-тактическая ситуация не претерпела изменений. На отдельных участках фронта продолжались перестрелки, велись артиллерийские бои", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она также отметила, что были нанесены удары по населенным пунктам в зоне конфликта. "Подразделения (карабахской) армии обороны полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию и готовы к любому развитию событий", - добавила она.

Между тем корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что окрестности Степанакерта сегодня утром вновь подверглись обстрелам. В городе были слышны разрывы примерно восьми снарядов и звуки воздушной сирены.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.-0-