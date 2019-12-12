В зоне поиска самолета ВВС Чили найдены человеческие останки

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки людей найдены в зоне поиска пропавшего 9 декабря воздушного судна ВВС Чили. На его борту находились 38 человек, сообщает чилийская радиостанция Cooperativa.

Фото cooperativa.cl

Информацию об обнаружении обломков самолета Hercules C130 и останков людей подтвердил глава региона Магальянес Хосе Фернандес. "Это очень печальное и сложное для всех нас время, - отметил он. - Для семей, у которых была надежда, сегодня все изменилось". Глава региона рассказал, что обнаружены, в частности, колеса самолета, части шасси и фюзеляжа. Информацию об этом подтвердили и представители ВВС Чили. Поисковая операция продолжается.

Ранее ВВС Чили сообщили об обнаружении в 30 км к югу от места последнего контакта с воздушным судном обломков, которые могли быть частью его внутренних топливных баков или крыльев.

Самолет чилийских ВВС Hercules C130 вылетел из Пунта-Аренаса (Чили) на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы 9 декабря в 16.55 по местному времени, после чего около 18.00 связь с ним была потеряна. На борту лайнера находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После потери связи с воздушным судном была начата поисково-спасательная операция, к которой подключились международные силы.-0-