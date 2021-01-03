Вакцину от коронавируса начали получать некоторые группы населения в Пекине

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация некоторых групп населения Китая началась в Пекине, сообщает Синьхуа.

Первыми вакцину в КНР получат такие приоритетные группы жителей, как медработники, перевозчики, фермеры и продавцы на рынках, а также те категории граждан, которые по роду своей деятельности должны контактировать с населением.

Граждане ожидают в очереди с соблюдением социальной дистанции и в защитных масках. Перед уколом гражданина проверяют через ноутбук, и медработник ставит отметку о прививке. Процедура вакцинации происходит в просторных и комфортных помещениях, которые оборудованы в соответствие с санитарными нормами.

Вакцинация производится вакцинами китайского производства компаний Sinopharm и Sinovac.-0-