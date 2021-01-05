Вашингтон привлек Национальную гвардию для защиты города во время протестов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столицу США прибыла Национальная гвардия для поддержания порядка во время проведения голосования в Конгрессе по утверждению победы Джо Байдена на выборах, сообщает Washington Post.

Голосование обеих палат Конгресса пройдет 6 января.

Тысячи сторонников Трампа, включая некоторые крайне правые националистические группы, члены которых открыто носят оружие, планируют провести акции в Вашингтоне во вторник и среду.

Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты и призывает своих сторонников посещать митинги.

Начальник городской полиции Роберт Конти на пресс-конференции предупредил, что любой, кто будет вооружен или же будет провоцировать насилие, будет арестован. В столичном округе действуют одни из самых строгих законов Соединенных Штатов об открытом ношении и владении оружия без местной лицензии.

Более 300 невооруженных военнослужащих Национальной гвардии будут находиться в состоянии готовности для поддержания порядка. Это позволит сотрудникам полицейского управления округа Колумбия сосредоточиться на правоохранительной деятельности. К ним присоединятся полиция Капитолия США, полиция парков США и секретная служба США.-0-